Насилие и "разборки" в украинских школах: назван способ решения проблемы и минус нового закона

Ситуацию з насилием в школах в теории должен решить новый закон о противодействии буллингу, который вступил в силу 19 января, однако и у него есть свои минусы.

Об этом идет речь в материале "Апострофа" Школьные войны: кто виноват в насилии над учителями.

Согласно этому закону административную ответственность за буллинг, определяемый законодателем как психологическое, физическое, экономическое и даже сексуальное насилие, несут абсолютно все участники образовательного процесса, в том числе и родители учеников. Таким образом, кроме Уголовного кодекса, учителя находятся под защитой еще и нового закона.

"Поэтому все истерики учителей, что их нужно срочно защищать, что у них нет прав, -это просто правовая безграмотность. Учителя, что, не граждане Украины, и законодательство их не защищает? Они точно так же владеют всеми способами защиты гражданских прав, начиная от обращений к вышестоящему руководству до защиты своих прав в судах", - пояснила сопредседатель общественной организации "Батьки SOS" Алена Парфенова.

Проблема, по словам экспертов, состоит в том, что новый закон заработал совсем недавно, да и с его принятием депутаты запоздали лет на пять.

"Законы о противодействии домашнему насилию, буллинге просто рефлексивно отреагировали на рост насилия в обществе. К сожалению, нынешний этап нашей общественной жизни очень часто демонстрирует, что позиция права проигрывает перед позицией силы. Мы это видим в новостях, парламенте, ток-шоу… И молодым родителям ребенка гораздо проще научиться побеждать силой, получив миллион общественных примеров этому, чем найти пример, как кто-то добился защиты прав в судах", - отметила эксперт по правам детей Людмила Волынец.

Однако, даже если правовые механизмы защиты всех участников образовательного процесса будут работать как часы, по мнению экспертов, это не решит до конца всех проблем в школах.

"Закон об образовании выписывает школу как абсолютно изолированную вертикаль. Школы никаким образом не связаны с органами опеки и попечительства. Нет взаимодействия, когда школа, не справляясь с ребенком, или не имея возможности найти адекватный способ реагирования, обращается к местным органам власти, чтобы мобилизировать социальные службы для помощи ребенку", - резюмировала Людмила Волынец.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России ученик чуть не устроил кровавую бойню в школе.