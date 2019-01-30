Школьные войны: кто виноват в насилии над учителями

На днях в Оболонском районе столицы произошел инцидент, который потряс всю страну: отец одного из учеников лицея №157 подрался с учителем физкультуры Игорем Матвиенко. От родительского гнева учителя не спас даже черный пояс по тхэквондо. В итоге - педагог оказался на больничной койке с многочисленными гематомами, а отец школьника попал в СИЗО. Почему насилие в украинских школах стало обретать новые формы, разбирался "Апостроф".

Драться, бить и обижать учат в школе

По факту драки на Оболони правоохранители открыли уголовное дело по части 1 статьи 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Теперь вспылившему родителю грозит до 8 лет лишения свободы.

В деталях конфликта еще предстоит разобраться следствию, ведь родители ученика уверяют, что педагог оскорблял и даже применял физическую силу к их ребенку. В свою очередь, в соцсетях свидетели инцидента уверяют, что неадекватно по отношению к одноклассникам вел себя именно ребенок вспылившего отца, а учитель просто пресек агрессивное поведение школьника. Но как бы там ни было, в Минобразования уже обратились к главе МВД Арсену Авакову с просьбой взять расследование под личный контроль, мол "школа - один из основных фундаментов нашего государства, поэтому ни при каких обстоятельствах мы не можем допустить, чтобы на ее территории… совершались насилие и издевательства", - подчеркнули в Минобразования.

Стоит отметить, что физическое выяснение отношений на Оболони далеко не единственный подобный случай насилия в школах за последнее время. Так, в сентябре прошлого года в фокусе общественного резонанса оказалась школа №94 в Печерском районе столицы. Там ученик 8 класса после плохой оценки за самостоятельную работу бросил в учительницу стулом и нанес ей ножницами несколько ударов в спину.

Также в сентябре 2018 года местные издания Полтавской области писали об избиении учительницы Марины Знахаренко, которая стала жертвой гнева мамы одного из учеников. Тогда учительница оказалась в больнице с сотрясением мозга и вывихом шеи.

Как же защитить педагогов от насилия со стороны учеников и их родителей?

Сила vs. право

По словам экспертов, опрошенных "Апострофом", комплекс превентивных мер можно разделить на две категории: технические и правовые.

К техническим инструментам относится введение системы видеонаблюдения в учебных заведениях.

"Я - за видеонаблюдение. Однозначно, - говорит "Апострофу" сопредседатель общественной организации "Батьки SOS" Алена Парфенова. - Во всех конфликтных ситуациях, если есть видео, а еще лучше и аудиозапись, то это бы решило очень много вопросов".

Еще один технический инструмент, так называемая красная кнопка - школьная система мгновенного оповещения правоохранителей либо руководства учебного заведения, об опасной конфликтной ситуации, с которой самостоятельно педагог не в силах справиться.

Фото: УНИАН

"Это только частичное решение проблемы. Просто конфликты станут физически удаляться от этой тревожной кнопки. Например, в последнем случае на Оболони, родитель вытащил учителя со школы, и на школьном дворе уже произошла потасовка", - пояснила "Апострофу" эксперт по правам детей Людмила Волынец.

Однако технические средства защиты учителей - это борьба со следствием, а не причиной подобных конфликтных ситуаций. По словам экспертов, корень проблемы в правовой стороне вопроса.

"Родители просто не верят, что обращение к администрации школы по факту неправомерных действий в отношении их детей принесет результаты, и неправомерные действия прекратятся. Поэтому такие случаи и происходят по причине полного недоверия родителей к сложившейся системе", - отмечает Алена Парфенова.

"Родители приходят в школу, когда лопается терпение, - добавляет "Апострофу" юрист Роман Бондаренко, который уже не один год занимается школьными конфликтами. - Если бы родители видели правовые результаты от жалоб, заявлений, и виновных наказывали, тогда и вопросов не было бы".

Более того, родительскую агрессию зачастую провоцируют сами педагоги и руководство учебных заведений.

"Сначала учитель уклоняется от урегулирования споров между детьми, и когда конфликт между детьми достигает крайней точки накала, как правило, появляется родитель одного из детей, который начинает "разбираться". К сожалению, на уровне Минобразования, позиция, что это плохо и неправильно, в четком варианте не прозвучала. Кроме того, в контактах учитель-родитель, слишком много неправедного: от сбора финансовых средств до влияния социального статуса родителей", - подчеркивает Людмила Волынец.

"Случаи, когда подрались родитель и учитель, происходят приблизительно раз в полгода. А случаев издевательства учителей над детьми - сотни. И эти сотни случаев заканчиваются тем, что их пытаются скрыть, родителей заставляют забирать детей в другие школы, а учителя, в лучшем случае, увольняются по собственному желанию, и идут издеваться над детьми в другие школы", - говорит Роман Бондаренко.

В теории, изменить ситуацию должен новый закон о противодействии буллингу, который вступил в силу совсем недавно - 19 января. Согласно этому закону административную ответственность за буллинг, определяемый законодателем как психологическое, физическое, экономическое и даже сексуальное насилие, несут абсолютно все участники образовательного процесса, в том числе и родители учеников. Таким образом, кроме Уголовного кодекса, учителя находятся под защитой еще и нового закона.

Фото: УНИАН

"Поэтому все истерики учителей, что их нужно срочно защищать, что у них нет прав, -это просто правовая безграмотность, - уверяет Алена Парфенова. - Учителя, что, не граждане Украины, и законодательство их не защищает? Они точно так же владеют всеми способами защиты гражданских прав, начиная от обращений к вышестоящему руководству до защиты своих прав в судах".

Но другое дело, что новый закон заработал совсем недавно, да и с его принятием депутаты запоздали лет на пять.

"Законы о противодействии домашнему насилию, буллинге просто рефлексивно отреагировали на рост насилия в обществе, - поясняет Волынец. - К сожалению, нынешний этап нашей общественной жизни очень часто демонстрирует, что позиция права проигрывает перед позицией силы. Мы это видим в новостях, парламенте, ток-шоу… И молодым родителям ребенка гораздо проще научиться побеждать силой, получив миллион общественных примеров этому, чем найти пример, как кто-то добился защиты прав в судах".

Однако, даже если правовые механизмы защиты всех участников образовательного процесса будут работать как часы, по мнению экспертов, это не решит до конца всех проблем в школах.

"Закон об образовании выписывает школу как абсолютно изолированную вертикаль. Школы никаким образом не связаны с органами опеки и попечительства. Нет взаимодействия, когда школа, не справляясь с ребенком, или не имея возможности найти адекватный способ реагирования, обращается к местным органам власти, чтобы мобилизировать социальные службы для помощи ребенку", - резюмировала Людмила Волынец.