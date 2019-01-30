​Под Ровно перевернулась маршрутка с пассажирами: есть пострадавшие, фото

В Ровенской области на трассе "Киев-Ковель-Ягодин" в результате заноса перевернулся рейсовый микроавтобус с 10 пассажирами, трое пострадавших человек госпитализированы.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Так, дорожно-транспортное происшествие произошло на выезде из города Сарны.

"Водитель маршрутного автобуса Mercedes-Benz сообщением "Сарны - Рокитное" не учел дорожную обстановку и состояние покрытия, не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос транспортного средства с последующим опрокидыванием в кювет. В салоне маршрутки находилось 10 человек, трое из которых были доставлены в больницу, еще трем оказали медицинскую помощь на месте", - отмечает пресс-служба полиции.

Как утверждают правоохранители, водитель по внешним признакам был трезвым, однако у него обещают отобрать образцы крови на предмет опьянения. Решается вопрос о внесении сведений по факту нарушения правил безопасности дорожного движения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", полиция объявила план "Перехват", разыскивая водителя фуры, который сбил насмерть пожилую женщину возле пешеходного перехода и скрылся с места ДТП.