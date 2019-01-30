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В Киеве авто насмерть сбило женщину и скрылось: опубликованы фото

среда, 30 января 2019, 16:34

В среду, 30 января, в Киеве авто раздавило женщину и скрылось с места происшествия.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел на пересечении улиц Дегтяревской и Шевцова. Там на проезжей части авто сбило женщину, которая погибла на месте.

"По словам свидетелей происшествия, женщину зацепило фурой. Возможно, подскользнулась. К сожалению, пострадавшей оторвало ногу. Скончалась на месте", - говорится в сообщении.

А ресурс "Киев Оперативный" опубликовал информацию, что виновником аварии является водитель грузовика DAF с номерами CB4744AH, который и переехал пожилую женщину. Сразу после ДТП он с места скрылся.

В Киеве введен план-перехват по розыску и задержанию данного транспортного средства и водителя.

На месте работает патрульная полиция и бригада скорой медицинской помощи. Причины и детали трагедии установит следствие.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе произошло ДТП с участием маршрутного такси, грузового и легкового автомобилей, в котором погибли двое людей. Позже стало известно еще о троих пострадавших. А в сети опубликовали фото полицейских, которые погибли в аварии.

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