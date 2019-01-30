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​Появились жуткие подробности смертельного ДТП с фурой в Киеве: новые фото

среда, 30 января 2019, 18:47

Полиция объявила план "Перехват", разыскивая водителя фуры, который сбил насмерть пожилую женщину возле пешеходного перехода и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщает "Информатор".

Грузовик сбил 70-летнюю женщину в нескольких метрах от пешеходного перехода, возможно, погибшая обходила сугроб вдоль дороги. По предварительной информации, грузовик сначала зацепил ее, а после проехался по ней прицепом.

Многотонная машина оторвала ногу и не останавливаясь поехала дальше, оставив за собой кровавые следы от колес. Прибывшая на место бригада врачей была бессильна: женщина скончалась на месте.

В 15:45 полиция ввела в городе план "Перехват". Правоохранители разыскивают белый DAF с синим тентом. На месте работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе произошло ДТП с участием маршрутного такси, грузового и легкового автомобилей, в котором погибли двое людей. Позже стало известно еще о троих пострадавших. А в сети опубликовали фото полицейских, которые погибли в аварии.

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