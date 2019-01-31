​Как начнется февраль: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

Начало февраля будет таким же теплым, как и последние дни января: оттепель, сырость и дожди. Температура воздуха местами достигнет +12 градусов тепла.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"И сегодня, и завтра, и в ближайшее время над Украиной - теплая влажная воздушная масса атлантического происхождения. Февраль начнется, как и завершается январь - ночью около нуля, днем 1 +4 градуса, на юге + 4 +9 градусов, в Крыму до 12 градусов", - написала она.

По словам метеоролога, ожидаются также туманы, морось, дождь, местами мокрый снег.

В Киеве феврале начнется теплой влажной погодой. Ближайшей ночью около нуля, завтра днем 1 +3 градуса, туман, морось, дождь.

Как сообщал "Апостроф", синоптики рассказали о погоде, которая ждет украинцев последний день января.