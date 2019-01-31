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Первый уровень опасности: синоптики предупредили украинцев о непогоде

четверг, 31 января 2019, 10:05

Синоптики рассказали о погоде, которая ждет украинцев в последний день января.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В четверг, 31 января, почти на всей территории Украине ожидаются туманы, гололед и гололедица. Из-за неблагоприятной погоды объявлен первый уровень опасности.

"31 января в большинстве областей туманы, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый); местами, кроме юга, гололед, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", синоптики рассказали, каким будет первый месяц весны в Украине. В марте прогнозируют холодную погоду: ночные заморозки будут доходить до -13 градусов. А врач рассказал, что делать при погодных перепадах. Перепады в погоде, в частности потепление в Украине, неблагоприятно сказывается на здоровье.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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