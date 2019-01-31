Минюст официально зарегистрировал ПЦУ: онлайн-карта и данные о новых парафиях

Киевскую митрополию Православной церкви Украины официально зарегистрировали 30 января 2019 года.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря.

"Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) - зарегистрированная 30.01.19 года", - написал он.

Также стало известно, что в Винницкой области в подчинение Православной церкви Украины приняли решение перейти 59 приходов УПЦ, из них двадцать девятого процессе смены юрисдикции.

Об этом сообщил начальник управления по делам национальностей и религий Винницкой ОГА Игорь Салецкий, передает "Укринформ".

"На сегодняшний день точно известно, что из Украинской православной церкви под юрисдикцию Православной церкви Украины перешли 30 приходов, а 29 организаций заявили о желании, то есть находятся в процессе проведения общего собрания и перехода" - сообщил Салецкий.

Как сообщал "Апостроф", 31 января в Украине вступил в силу закон о порядке подчиненности религиозных общин двумя третями голосов присутствующих.