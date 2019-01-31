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Вступил в силу закон о переходе религиозных общин в ПЦУ: что изменилось

четверг, 31 января 2019, 05:37

В Украине вступил в силу закон о порядке подчиненности религиозных общин двумя третями голосов присутствующих, принятый Верховной Радой 17 января.

Документ был опубликован в "Голосе Украины" 30 января и начал действовать на следующий день.

Закон предусматривает изменение подчиненности религиозной организации путем регистрации новой редакции устава или внесения изменений к уставу религиозной общины.

Решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются общим собранием религиозной общины, которое могут созвать члены такой общины.

Согласно закону, решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений в устав принимаются не менее как двумя третями от количества членов религиозной общины, необходимой для признания полномочными ее общего собрания в соответствии с уставом.

Решение об изменении подчиненности удостоверяется подписями членов общины, которые поддержали такое решение.

В свою очередь один из авторов закона, народный депутат ("Народный фронт") Виктор Еленский пояснил, что инициатива не упрощает переход религиозных общин, а лишь дает законный инструмент для этого, передает Цензор.НЕТ.

"Законопроект предлагает возможность перейти тем общинам, которые хотят перейти. Раньше это было затруднительно. Допустим, в одном селе собирается община и говорит, что хочет перейти, с этой целью собирают собрание. А священник говорит, что не хочет этого. Мы же даем прихожанам возможность проводить собрания, и это разблокирует ситуацию. Далее же мы как государство, которое отделено от церкви, но которое обязано обеспечивать религиозные права и свободы, не имеем права вмешиваться", - сказал нардеп.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Винницей произошла масштабная драка из-за перехода верующих в ПЦУ.

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Раздел: Общество Тема:
Теги: УПЦ(МП), ПЦУ

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