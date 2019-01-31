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Нужна срочная помощь: стало известно о состоянии одного из пленных украинских моряков

четверг, 31 января 2019, 22:18

Украинского моряка Андрея Эйдера, который находится в плену в Москве, необходимо как можно быстрее перевести в медицинское учреждение для дальнейшего лечения.

Об этом говорится в заключении украинского Минздрава на запрос адвоката военнопленного, передает ТСН.

Украинские медики, изучив данные о состоянии пленного моряка, уверены, что в Керчи ему, предоставили помощь не в полном объеме. В частности, хромота и боль при ходьбе свидетельствуют о негативных последствиях, которые развиваются из-за обломков в теле.

"Для обеспечения лечения и реабилитации, больной Эйдер Андрей Дмитриевич нуждается в расширенном лабораторном обследовании и постоянном лабораторном сопровождении в дальнейшем, утьтразвуковом и рентгенологическом обследовании конечностей, компьютерной томографии нижних конечностей... Больной также нуждается в неврологическом лечении. Необходимо уточнить характер судорог, на которые он жаловался во время опроса", - отмечается в заключении с указанием о необходимости операции.

Медики Минздрава говорят, что очевидно эти действия невозможно провести в пределах СИЗО и предлагают выполнить указанный комплекс действий в больницах Минздрава или Минобороны Украины. Также отмечается, если Эйдера невозможно доставить в Украину, такое высокотехнологичное лечение возможно в московском Институте Склифосовского или аналогичных заведениях на территории РФ.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как живет семья попавшего в плен к россиянам 19-летнего украинского моряка Андрея Эйдера.

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