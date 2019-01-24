Под Винницей произошла масштабная драка из-за перехода верующих в ПЦУ: видео

В Винницкой области было сорвано дракой собрание местной общины, которая планировала рассмотреть вопрос перехода вместе с храмом в ПЦУ.

Об этом сообщает ресурс 0432.ua.

Инцидент произошел в селе Писаревка, куда прибыла многочисленная группа священников бывшей УПЦ МП. Также с ними приехали и компания парней спортивного телосложения, которые силой препятствовали проведению собрания.

Кроме этого, парни избили председателя сельсовета Дмитрия Науменко. Ему нанесли несколько ударов в голову. Также травмировали и местного участкового, который попытался прекратить беспредел.

Как сообщал "Апостроф", в селе Винятинцы, Тернопольской области, во время богослужения между местным священником и руководством областной епархии Украинской автокефальной православной церкви произошел конфликт, переросший в массовую драку.