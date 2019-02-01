​Когда в феврале в Украине будут идти дожди: народный синоптик назвал даты

В феврале украинцев ждут температурные качели, осадки также предвидятся в три этапа: в начале, в середине и в конце месяца.

Об этом рассказал "Апострофу" народный синоптик Леонид Горбань.

"Осадки ожидаются 2 и 3 февраля, потом 8 и 9, с 16 по 18, и концовка февраля, 27 и 28 числа, будет дождливой и снежной", - резюмировал синоптик.

Согласно расчетам Горбаня, февраль будет соответствовать общим тенденциям зимы 2018-2019. А это значит, что украинцев вновь ждут температурные "качели" широкого диапазона.

Как сообщал "Апостроф", начало февраля будет таким же теплым, как и последние дни января: оттепель, сырость и дожди. Температура воздуха местами достигнет +12 градусов тепла.