РУС. | УКР.

пятница, 1 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.40
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

1 февраля

11:34
Победительница Евровидения выпустила клип, снятый в Киеве
11:19
Стала известна неожиданная деталь о стрелке, убившем семейную пару возле суда в Николаеве
11:03
​Полиция объявила в розыск рецидивиста, сбежавшего из зала суда под Черкассами: фото
11:03
Меладзе поддержал Лободу на съемках российского "Голоса"
10:59
Приносил жертву темным силам: появились новые детали скандала в России с врачом-убийцей
10:55
Торговые переговоры США и Китая: Трамп назвал важную дату
10:54
В сети наглядно показали хитрость Google с картой "российского" Крыма
10:52
Самолет с двумя украинскими командами попал в неприятную ситуацию из-за тумана
10:50
Курс Украины на членство в НАТО: в партии "Основа" указали на проблему
10:42
Мировой уровень: Джамала порадовала поклонников новой песней
10:42
​Когда в феврале в Украине будут идти дожди: народный синоптик назвал даты
10:30
Умерла звезда фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Когда в феврале в Украине будут идти дожди: народный синоптик назвал даты

пятница, 01 февраля 2019, 10:42

В феврале украинцев ждут температурные качели, осадки также предвидятся в три этапа: в начале, в середине и в конце месяца.

Об этом рассказал "Апострофу" народный синоптик Леонид Горбань.

"Осадки ожидаются 2 и 3 февраля, потом 8 и 9, с 16 по 18, и концовка февраля, 27 и 28 числа, будет дождливой и снежной", - резюмировал синоптик.

Согласно расчетам Горбаня, февраль будет соответствовать общим тенденциям зимы 2018-2019. А это значит, что украинцев вновь ждут температурные "качели" широкого диапазона.

Как сообщал "Апостроф", начало февраля будет таким же теплым, как и последние дни января: оттепель, сырость и дожди. Температура воздуха местами достигнет +12 градусов тепла.

Фотовзгляд

Все галереи
США накрыли аномальные смертельные морозы

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мороз до минус 30: синоптик предупредил о температурных "качелях" в феврале

Проигрываем Украину: насколько опасен для страны нелегальный беттинг

"План Сайдика" по спасению Донбасса: 5 главных моментов и причем здесь Гватемала

Угрозы и насилие: СМИ рассказали, как запорожский нардеп Кривохатько продолжает воевать с женщинами

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: