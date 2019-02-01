Пододеяльная игра: херсонский топ-чиновник оконфузился с выпадом против друзей Гандзюк

Глава Херсонской области Андрей Гордеев, который фигурирует в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, обозвал друзей погибшей и оконфузился незнанием истории Украины.

Об этом написал депутат и активист Александр Власов в Facebook.

"Это скриншот с поста главы Херсонской областной администрации (в народе губернатора) Андрея Гордеева по теме убийства Екатерины Гандзюк. В этом посте Андрей Анатольевич называет всех друзей Катерины, которые не дают слить расследование жестокого убийства, гнидами.

Андрей Анатольевич, прежде чем нас таковыми называть, выучите историю и вы@бите свою пресс-службу. Степан Бандера не мог такого говорить, так как автор цитаты Симон Петлюра, патриот вы наш", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", отец убитой, Виктор Гандзюк, ранее заявил, что Гордеев сотрудничает с неким криминальным авторитетом, который является организатором убийства.

В то же время, Гордеев опроверг обвинения в причастности к убийству.