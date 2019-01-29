Важный фигурант дела об убийстве Гандзюк отреагировал на резкое заявление отца активистки

Председатель Херсонской областной государственной администрации, депутат "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев опроверг обвинения в причастности к убийству Екатерины Гандзюк.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Отец убитой, Виктор Гандзюк, ранее заявил, что Гордеев сотрудничает с неким криминальным авторитетом, который является организатором убийства.

Председатель Херсонской ОГА заявил, что понимает чувства отца Екатерины.

"Однако, ища справедливости, важно не затрагивать невинных людей, мешая всех вместе. Как это не было бы трудно, надо стараться не поддаваться на провокации нечистых людей. Я это подчеркиваю! Ведь анализируя последние информационные выпады, в том числе с использованием моего имени и должности, убеждаюсь, что родительское горе используется в политических манипуляциях негодяями, которые стоят в "тени", – написал Гордеев.

Также он добавил, что открыт для сотрудничества и сделает все, чтобы довести дело об убийстве Екатерины Гандзюк до конца.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", отец Гандзюк рассказал о циничном разговоре организатора с исполнителем перед ее убийством.