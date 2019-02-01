​Продюсер "UA: Перший" выдала жесткий пост по поводу увольнения Аласании

Продюсер телеканала "UA: Перший" Татьяна Кисельчук написала гневный пост по поводу того, как и почему уволили председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины "UA: Суспільне" Зураба Аласанию.

Об этом она написала в Facebook.

"Сегодня наблюдательный совет суспильного мовлення собрался, чтобы обсудить: финансовый план на 2019 год, эфирную сетку на 2019 год, выслушать мой доклад о президентских дебатах.

Вместо этого что он сделал? Вячеслав Козак вынес "с руки" на внесение в повестку дня "снятие Зураба Аласаньи с поста главы правления суспільного мовлення". "С руки" - это такое же прошлое как кожаная куртка Яворивського. Такое же прошлое, которое упорно мутит Игорь Хохич (партия "Видродження"). *ука, это так же смешно, как Янукович, который повредил колено во время игры в теннис", - написала она.

Напомним, инициатором выражении недоверия председателю правления НСТУ Зурабу Аласания был член наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Вячеслав Козак.

Как сообщал "Апостроф", в июле прошлого года несколько сотен человек под стенами телецентра требовали отставки главы НОТУ Зураба Аласании из-за проваленной им реформы общественного вещания.