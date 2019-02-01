Стало плохо в суде: появилось свежее фото политзаключенного украинца Гриба

Украинцу Павлу Грибу стало плохо прямо в зале суда во время предыдущих заседаний.

Об этом сообщает Кавказский узел.

Так, Павлу Грибу потребовалась помощь врачей на заседаниях суда 24 и 25 января. Адвокат Марина Дубровина заявила, что состояние здоровья ее подзащитного за время нахождения в СИЗО ухудшилось.

А в пятницу, 1 февраля, Павел Гриб попросил отложить заседание в связи с плохим самочувствием.

"Меня на неделе вывозили в ОКДЦ (областной клинический диагностический центр), где был рекомендован дополнительный осмотр специалистами. Очень сильно беспокоят боли в животе и головные боли, они мешают принимать участие в заседании", - заявил Гриб.

При этом, судья зачитал справку из СИЗО, в которой написано, что состояние здоровья Гриба является удовлетворительным, "оснований для оказания неотложной помощи и освобождения из-под стражи не имеется".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о катастрофическом состоянии узника Кремля Гриба.