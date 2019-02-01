На грани жизни и смерти: стало известно о катастрофическом состоянии узника Кремля Гриба

Политзаключенный в России Павел Гриб находится на грани жизни и смерти.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter.

"В ожидании кремлевского судилища политзаключенный Павел Гриб на грани жизни и смерти. РФ игнорирует призывы предоставить Украиной надлежащую медицинскую помощь. Судить тяжелобольного Павла в таком состоянии - вне гуманности и человечности. Если в России вообще еще знают, что это такое", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее отец украинца Гриба рассказал об угрозе жизни сына в российском СИЗО. Также ранее ранее уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова заявляла, что Гриб находится на грани жизни и смерти.