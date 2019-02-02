Крупное британское издательство оскандалилось с детскими картами "спорного" Крыма: опубликованы фото

Одно из крупнейших издательств детской литературы в Великобритании, Usborne Publishing, в своих атласах называют Крым территорией, "оспариваемой Украиной и Россией".

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Алексей Мустафин.

На сайте издательства можно найти примеры и других атласов, где о Крыме написано: "Владение этой территорией оспаривается Украиной и Россией".

"В издательстве Usborne не знают слова occupied"? – задается вопросом журналист.

Отметим, украинская власть, ООН, ЕС признают Крым как территорию, временно оккупированную Российской Федерацией.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети уличили Google в переменчивости в вопросе принадлежности украинского Крыма. В частности, журналист Айдер Муждабаев показал два варианта Google-карт, на одной из которых Крым указан территорией России (при заходе кораблей на территорию РФ) и украинским (в случае захода судов на территорию США).