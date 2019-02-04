Гитлер - потомок князя Владимира: в сети жестко высмеяли историческое открытие Азарова

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров сравнил украинский герб с символикой нацистской Германии.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Азаров опубликовал несколько изображений, в том числе "эмблему гитлеровского рейха", некий "символ бандеровских карателей" и современный малый герб Украины.

"Канадские исследователи провели удивительные параллели. А как Вы думаете?", – подписал изображение Азаров.

В сети параллели не оценили. Комментаторы отмечают, что трезубец использовался в качестве герба еще во времена Киевской Руси князем Владимиром. Также указывают на сомнительные источники экс-премьера.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Европейский суд аннулировал санкции, которые были наложены на бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова, который сбежал в Россию.