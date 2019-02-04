Перемирия так и нет: появились свежие подробности о ситуации на Донбассе

Несмотря на установление перемирия, боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ на Донбассе, к счастью никто из украинских военнослужащих не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Так, противник обстрелял позиции ВСУ четыре раза, в том числе два раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, обстрелы производились по позициям ВСУ в районе Опытного, Новолуганского и Хутора Вольный.

"Вследствие коварных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - уточняют военные.

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