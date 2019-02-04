​Под Черкассами дед годами насиловал малолетнюю внучку: подробности скандала

В Черкасской области дед-извращенец три года насиловал 10-летнюю внучку и угрожал, чтобы она молчала.

Об этом пишут местные СМИ.



Рассказывается, что мать девочки с семи лет отправляла дочь гостить у родителей своего первого мужа. Женщина знала этих людей в течение всей жизни и ни о чем не догадывалась.

29 декабря она отправила свою дочь на Новый год в гости к бабушке с дедушкой. Но когда девочка вернулась, мать заподозрила что-то неладное. А когда предложила дочери еще раз поехать погостить в деревню и отказалась наотрез.

Затем девочка рассказала, что дед применял грубую силу по отношению к ней. А потом призналась, что принудительно раздевал и насиловал. Женщина сразу же вызвала полицию.

Медицинская экспертиза показала, что девственная плева растянута, но не порвана. Мать девочки, отводя глаза, шепотом говорит: "Раньше не понимала, почему он не хотел брать на каникулы моих сыновей, и говорил, что любит только девочек".

Когда о ситуации узнала жена 59-летнего горе-деда, то в этой истории выплыло еще несколько неприятных фактов. Его жена рассказала, что тот бил и издевался над ней.

Впоследствии о сексуальных домогательствах признались и другие жертвы: дочь этого человека и племянница. Последний сейчас 28 лет. Признается, что раньше молчала, потому что дядя ей пригрозил. А дочь вообще уехала за границу, чтобы не видеть такого отца.

Мать девочки говорит, что этого деда боятся, потому что он всех пугает. Описывает этого человека, как здоровенного "качка", который почти ежедневно выходит на пробежку в лес.

Проанализировав предыдущие годы бабушка девочки начала догадываться, почему девочка так странно себя вела и постоянно рвалась домой.

Сейчас мать потерпевшей готовится к судебному процессу к судебному процессу А дед-извращенец в заявляет, что ребенок врет, и что он ничего не делал и угрожает, что его "связи все решат" в случае суда.

Как сообщал "Апостроф", в Полтавской области родного отца поймали на сексуальном насилии в отношении собственной 11-летней дочери.

