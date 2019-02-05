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В МОЗ отреагировали на скандальное решение суда по Супрун

вторник, 05 февраля 2019, 14:08

В Министерстве здравоохранения Украины высказались о решении суда по и.о. министра охраны здоровья Ульяны Супрун.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

"Как стало известно Министерству здравоохранения Украины из средств массовой информации, Окружной административный суд Киева частично удовлетворил заявление народного депутата и запретил доктору Ульяне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения. Консультируемся с юристами. Будем держать в курсе. Работаем!", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец считает, что изменения, которые проводит нынешнее руководство Министерства здравоохранения, являются не медицинской реформой, а ее "ужасной имитацией". Кроме того, ранее Супрун рассказала, что дефицита йода в организме может привести к раку и депрессии и как с этим бороться.

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