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В сети подняли на смех очередного кандидата на "груз 200" из России

вторник, 05 февраля 2019, 07:31

В сети рассекретили очередного потенциально боевика из России, который хочет стать "грузом 200" на Донбассе.

Об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") на своей странице в Facebook.

"Итак что сегодня за день такой? Здесь очередной доброволец из России хочет подписать контракт с "200 бригада". Таких уникальных клиентов берут вне очереди", - написал он и опубликовал скриншот.

Пользователи сети засмеяли кандидата в добровольцы.

Как сообщал "Апостроф", украинские военнослужащие операции ООС ликвидировали трех оккупантов на Донбассе и уничтожили их наблюдательный пост. Также в сети показали видео ликвидации военными ВСУ трех боевиков, а также уничтожение вражеской техники и боеприпасов в районе Золотого на Донбассе.

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