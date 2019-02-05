В сети подняли на смех очередного кандидата на "груз 200" из России

В сети рассекретили очередного потенциально боевика из России, который хочет стать "грузом 200" на Донбассе.

Об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") на своей странице в Facebook.

"Итак что сегодня за день такой? Здесь очередной доброволец из России хочет подписать контракт с "200 бригада". Таких уникальных клиентов берут вне очереди", - написал он и опубликовал скриншот.

Пользователи сети засмеяли кандидата в добровольцы.

Как сообщал "Апостроф", украинские военнослужащие операции ООС ликвидировали трех оккупантов на Донбассе и уничтожили их наблюдательный пост. Также в сети показали видео ликвидации военными ВСУ трех боевиков, а также уничтожение вражеской техники и боеприпасов в районе Золотого на Донбассе.