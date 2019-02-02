Шмаки-бум со смертельным исходом: появилось видео мощных ударов по боевикам на Донбассе

В сети показали видео ликвидации военными ВСУ троих боевиков, а также уничтожения вражеской техники и боеприпасов в районе Золотого на Донбассе.

Об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"), публикуя соответствующее видео.

"Колорады в очередной раз беспокоили ОСиный рой в районе н.п. Золотое. На этот раз к ним в гости полетели большие ОСы и нанесли значительный ущерб КСП противника. Шмаки-бум на этот раз наступил технике и вооружению, а 3 оккупанта подписали контракт с 200_бригадой", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в ответ на обстрел грузовика с украинскими военными на Донбассе, ВСУ нанесли мощный удар по боевикам: по предварительным данным, уничтожено пятеро оккупантов.

Ранее в сети появилось яркое видео удара украинских военнослужащих зенитно-ракетным комплексом "Оса" по позициях боевиков на Донбассе.