​Отправили в бригаду "200": появилось видео сокрушительного удара ВСУ по боевикам

Украинские военнослужащие операции ООС ликвидировали трех оккупантов на Донбассе и уничтожили их наблюдательный пост.

Об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан ( "Штирлиц") в Facebook, публикуя соответствующее видео.

"Интересная история о том, как в районе н. п. Пески в оккупантов был наблюдательный пост, из которого они время от времени беспокоили ОСиный рой и корректировали обстрелы. Но каждый раз ОСы с большим воодушевлением проводят кадровую политику в войсках оккупантов, отправляя их для дальнейшей службы в 200_бригаду. Так было и на этот раз, 3 радостных оккупантов перевелись, а НП разрушен", - написал офицер.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео ликвидации военными ВСУ трех боевиков, а также уничтожение вражеской техники и боеприпасов в районе Золотого на Донбассе.