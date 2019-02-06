Оккупанты надругались в Крыму над могилой героя войны

В оккупированном Крыму неизвестные заменили старинное надгробие на могиле героя Крымской войны капитана 2 ранга Николая Костомарова на новое, да еще и со странной надписью.

Об этом сообщает местное издание "Примечания", ссылаясь на известного севастопольского блогера и фотографа Юрия Югансона.

"Слов иногда не хватает от безграмотности в мраморе. Позавчера я был на Братском кладбище (воинское захоронение на Северной стороне Севастополя, - "Апостроф".) и увидел обновленную плиту на могиле Николая Ивановича Костомарова... Желание попиариться в веках. Еще и безграмотно попиариться. Что это за евроремонт с керамогранитом?", - написал он.

По словам Югансона, основная часть выбитого текста на новой табличке более-менее совпадает с оригиналом: "Капитан II-го ранга Николай Иванович Костомаров, 22.11.1826 – 09.04.1909. Командовал батареей своего имени впереди 4-ого бастиона…". Однако к ней добавлена дополнительная приписка: "в память от благодарных потомков музея ЧФ".

Так плита выглядела ранее:

В то же время отец Георгий, настоятель Свято-Никольского храма-памятника, расположенного на Братском кладбище, объяснил, что военный некрополь является памятником федерального значения и находится под охраной министерства культуры РФ.

"Плита разбита временем была. Замену сделал музей Черноморского флота. Я как историк считаю, что так делать нельзя. С нами ничего не согласовывали – сделали плиту и тихо поставили. Несерьезно, ведь так нельзя относиться к памятникам, - рассказал он "Комсомольской правде".

В музее Черноморского флота заявили, что никакого отношения к замене плиты не имеют, назвав ситуацию "подставой".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что оккупанты в Крыму выставили на продажу исторический дворец.