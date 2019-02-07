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Что-то намечается? В Беларуси заметили странную активность у границ с Украиной
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Что-то намечается? В Беларуси заметили странную активность у границ с Украиной

четверг, 07 февраля 2019, 10:15

В Беларуси на территории заказника "Ольманские болота" у границы с Украиной ведутся работы по постройке дорог, которые станут дополнительной возможностью для перемещения армии и военной техники.

Об этом пишет белорусский сайт "Хартия'97".

Согласно официальной версии, строительство дорог на территории Ольманских болот должно упростить вывоз с территории заказника леса-кругляка и добываемого в карьерах песка.

В то же время, как cообщил журналистам на условиях анонимности сотрудник одного из министерств Украины, построенная в Беларуси автодорожная инфраструктура упрощает доставку пограничников к местам несения службы, предоставляет дополнительную возможность для перемещения военной техники белорусской армии на полигон "Полесский".

Кроме того, автодорожная инфраструктура может быть использована для доставки живой силы, вооружения и военной техники вплотную к границе с Украиной.

Отмечается, что в течение 2014-2017 годов белорусскими властями был создан ряд подъездных путей из тыловых районов Беларуси и лесных дорог, протяженность которых составляет около 96 километров.

Подъездные пути были созданы к пограничной заставе "Ольманы", граничащей с селом Переброды Дубровицкого района Ровенской области и к пограничным постам "Мутвица", "Хиничев", пропускному пункту "Селище", граничащих с селами Дроздынь, Заболотье и Познань Рокитнянского района Ровенской области Украины.

Как подчеркнул источник, в непосредственной близости от этого участка белорусско-украинской границы находятся украинские города Житомир и Новоград-Волынский. В опасной близости находится Киев.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об увеличении численности пограничников на границе страны.

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Раздел: Общество Тема:
Теги: Беларусь, война

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