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Стало известно о неожиданном маневре Лукашенко на границе Беларуси

понедельник, 04 февраля 2019, 22:02

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об увеличении численности пограничников на границе страны.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"С учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой (особенно оружия), перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность - важнейший фактор", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, было принято решение об увеличении и создании новых подразделений границы.

Как сообщалось, ранее заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что его страна готова взять на себя ответственность за обеспечение мира на Донбассе, было сделано с согласия Кремля и может привести к появлению белорусских войск на украинской территории.

Подробнее об отношениях России и Беларуси, читайте в материале "Апострофа": Россия наносит серьезный удар для Беларуси: что будет дальше.

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