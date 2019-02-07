​Под Житомиром произошло серьезное ДТП с пассажирским автобусом: есть пострадавшие, фото

7 февраля в Житомирской области произошла авария с участием пассажирского автобуса и легковушки, в результате которой пострадали несколько человек.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло около 08:00 на 148 км. автодороги Выступовичи - Могилев-Подольский, вблизи с. Андреевки Черняховского района. Предварительно установлено, что 22-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь в направлении г. Коростень, в результате заноса выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом "Эталон" сообщением Словечно - Житомир, за рулем которого находился 43-летний житель Коростенского района", - говорится в сообщении.

В результате ДТП четверо пассажиров легковушки (от 22 до 26 лет) получили травмы. Также пострадала 34-летняя пассажирка автобуса. Все они жители Житомирской области. Их доставили в Черняховскую районную больницу.

По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.

Как сообщал "Апостроф", в Черновицкой области в селе Редковцы произошло столкновение двух микроавтобусов, в результате чего погибла 55-летняя женщина.