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Под Черновцами два буса устроили смертельную аварию: фото

среда, 06 февраля 2019, 23:14

В Черновицкой области в селе Редковцы произошло столкновение двух микроавтобусов, в результате чего погибла 55-летняя женщина.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Нацполиции в среду, 6 февраля.

Сообщение о том, что в селе Редковцы, Новоселицкого района произошло столкновение двух микроавтобусов – частного Mercedes-Benz Sprinter и пассажирского Mercedes-Benz Vario сообщением Черновцы-Топоривцы, поступило в полицию в 18:22.

В результате аварии погибла 55-летняя женщина-водитель Mercedes-Benz Sprinter, в больницу доставлена ее 8-летняя пассажирка", – говорится в сообщении.

На месте ДТП работают следственно-оперативные группы. Решается вопрос о госпитализации других участников аварии. Количество пострадавших устанавливается.

"Работники сектора реагирования патрульной полиции обеспечивают отвод транспорта. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП и лица пострадавших", – добавили в полиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе произошло смертельное ДТП с участием грузовика.

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