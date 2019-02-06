Под Черновцами два буса устроили смертельную аварию: фото

В Черновицкой области в селе Редковцы произошло столкновение двух микроавтобусов, в результате чего погибла 55-летняя женщина.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Нацполиции в среду, 6 февраля.

Сообщение о том, что в селе Редковцы, Новоселицкого района произошло столкновение двух микроавтобусов – частного Mercedes-Benz Sprinter и пассажирского Mercedes-Benz Vario сообщением Черновцы-Топоривцы, поступило в полицию в 18:22.

В результате аварии погибла 55-летняя женщина-водитель Mercedes-Benz Sprinter, в больницу доставлена ее 8-летняя пассажирка", – говорится в сообщении.

На месте ДТП работают следственно-оперативные группы. Решается вопрос о госпитализации других участников аварии. Количество пострадавших устанавливается.

"Работники сектора реагирования патрульной полиции обеспечивают отвод транспорта. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП и лица пострадавших", – добавили в полиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе произошло смертельное ДТП с участием грузовика.