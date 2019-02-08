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Как Гиви встретил Моторолу: в сети едко напомнили о ликвидации главаря ДНР

пятница, 08 февраля 2019, 23:50

В сети высмеяли ликвидацию главаря ДНР Михаила Толстых, известного как Гиви, вторая годовщина которой исполнилась 8 февраля.

Пользователи соцсетей принялись шутить, что Гиви и другой ликвидированный боевик Арсен Павлов "Моторола" подают пример всем остальным "героям Новороссии".

Также комментаторы высмеяли фото боевика на его надгробии и траур среди сторонников Л/ДНР в соцсетях.

Гиви был был "полковником" так называемых вооруженных сил ДНР, командиром банды "Сомали". В апреле 2017 . По его кабинету был произведен выстрел из реактивного огнемета "Шмель".

Террористы заявили, что заказчиком убийства Гиви и другого главаря ДНР Моторолы якобы является глава департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.

Украинская сторона отрицает свою причастность. По информации украинских спецслужб, Гиви убили либо российские спецслужбы, либо он стал жертвой разборок между сепаратистами.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский журналист рассказал, кто ликвидировал Гиви.

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