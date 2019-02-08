Мы люди, а не роботы: врачи со всего мира устроили флешмоб и показали, как спят на рабочем месте

В социальных сетях по всему миру медики поддержали флешмоб, публикуя свои фото, где они спят на рабочем месте.

Об этом сообщает ресурс Umbrella.green.

С помощью такой идеи работники медицинской сферы решили показать, что они не роботы, а живые люди и устают на работе после изнурительной смены.

Кроме того, этими фото врачи поддержали своего коллегу из мексики, который ночью уснул на рабочем месте и был сфотографирован блогером, который опубликовал фото в сети и раскритиковал его за то, что тот не делает свою работу должным образом. После этого медики по всему миру встали на защиту своего коллеги и выложили в сеть свои аналогичные снимки. Фото распространяются в соцсетях под тегом #YoTambienMeDormi (с испанского: "я тоже заснул").

Уточняется, что блогер сделал фото уснувшего медработника в 3 часа ночи и подписал его: "Многие пациенты ждали помощи".

В ответ на это один мексиканский доктор выложил свой снимок с тегом "я тоже уснул". После этого в соцсетях появились и другие фото медиков. Под фото медработники писали о том, что врачи по всему миру часто переутомляются на работе, у некоторых из них смены длятся по 36 часов, а в неделю выходит до 80 рабочих часов.

"Мы люди, а не машины!" - констатировали участники флешмоба.

Как сообщал "Апостроф", в социальных сетях пользователи начали флешмоб, в рамках которого они публикуют фото ям на дорогах и сопровождают их вопросом к премьер-министру Владимиру Гройсману: "Где дороги?".