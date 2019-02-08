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Опасная болезнь в армии: с начала года заболели почти 300 военных

пятница, 08 февраля 2019, 10:25

С начала 2019 года корью в Украине заболели 285 военнослужащих.

Об этом сообщают УНН, ссылаясь на данные пресс-службы Министерства обороны Украины.

"С 1 января 2019 года по 7 февраля 2019 года среди личного состава Вооруженных сил Украины зарегистрировано 285 случаев заболевания корью", - отметили в пресс-службе.

При этом в Минобороны добавили, что по каждому случаю заболевания корью специалисты Службы превентивной медицины Минобороны и медицинской службы воинской части в очаге заболеваемости проводят комплекс противоэпидемических мероприятий. В частности вводят режимно-ограничительные мероприятия, проводят профилактические прививки по показаниям всем военнослужащим из группы риска, усиленно наблюдают за личным составом в течение 21 дня с момента госпитализации последнего больного корью.

Также в ведомстве отметили, что все ячейки заболеваемости корью находятся на контроле руководства Центрального санитарно-эпидемиологического управления Минобороны и под оперативным наблюдением специалистов соответствующих региональных санэпидуправлений.

Как сообщал "Апостроф", Министерство здравоохранения не будет объявлять эпидемию кори в Украине.

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