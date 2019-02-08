В Украину идет антициклон Chloe: синоптик рассказала о капризах погоды

В пятницу, 8 февраля, Украину накроет антициклон Chloe, который принесет сухую погоду с переменной облачностью.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко на своей странице в Facebook.

В пятницу днем погода обещает быть теплой и солнечной - 0...+3 градуса за Цельсием, на Закарпатье и крайнем юге +2...+6 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до 1...-6 градусов, местами даже -5...-10.

В Киеве 8 февраля будут сухо, солнечно, ночью холодно, до -6 градусов, днем ожидается около нуля.

Также синоптик предупредила, что дороги будут скользкими, а с крыш будет капать вода и свисать сосульки.

В субботу и воскресенье, 9 и 10 февраля, осадков не прогнозируют, также обещают температуру днем со знаком "плюс". А ночью мороз усилится, однако уже днем 10 февраля в Украине южные потоки принесут очередное потепление.

Как сообщал "Апостроф", с 10-го февраля в Украину придет очередная волна потепления. По словам метеоролога, похолодание продлится до конца недели, а по предварительным прогнозам.