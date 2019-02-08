РУС. | УКР.

пятница, 8 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 февраля

06:05
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужской эстафеты в Кенморе
05:37
В Украину идет антициклон Chloe: синоптик рассказала о капризах погоды
05:10
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женской эстафеты в Кенморе
04:25
Как украинские ДРГ "работают" под носом боевиков: опубликована едкая карикатура
03:30
В Киеве водитель маршрутки устроил прохожим культурный шок: опубликованы фото
02:28
С любовью, Нибиру: женщина, предсказавшая победу Трампа, назвала дату конца света
01:35
Кубок мира по биатлону: видео и результаты женской индивидуальной гонки в Кенморе
01:23
Автоматы вместо пандусов: опубликованы новые фото издевательств над детьми в России
00:22
В сети показали пополнение "бригады 200" у боевиков на Донбассе: фото

7 февраля

23:51
В России произошло опасное ЧП вне законов физики: опубликованы фото
23:32
​Тоже боксер: появилась информация о водителе, наказавшем подростка за игру в снежки, фото
23:20
Кубок мира по биатлону: результаты и видео мужской индивидуальной гонки в Кенморе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украину идет антициклон Chloe: синоптик рассказала о капризах погоды

пятница, 08 февраля 2019, 05:37

В пятницу, 8 февраля, Украину накроет антициклон Chloe, который принесет сухую погоду с переменной облачностью.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко на своей странице в Facebook.

В пятницу днем погода обещает быть теплой и солнечной - 0...+3 градуса за Цельсием, на Закарпатье и крайнем юге +2...+6 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до 1...-6 градусов, местами даже -5...-10.

В Киеве 8 февраля будут сухо, солнечно, ночью холодно, до -6 градусов, днем ожидается около нуля.

Также синоптик предупредила, что дороги будут скользкими, а с крыш будет капать вода и свисать сосульки.

В субботу и воскресенье, 9 и 10 февраля, осадков не прогнозируют, также обещают температуру днем со знаком "плюс". А ночью мороз усилится, однако уже днем 10 февраля в Украине южные потоки принесут очередное потепление.

Как сообщал "Апостроф", с 10-го февраля в Украину придет очередная волна потепления. По словам метеоролога, похолодание продлится до конца недели, а по предварительным прогнозам.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Февраль интригует: синоптики рассказали о погоде до конца недели

Медицинские наркотики: парламент против, но есть варианты

Наступление на открытое общество: смогут ли активисты конкурировать с олигархами в контроле власти

Мороз до минус 30: синоптик предупредил о температурных "качелях" в феврале

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: