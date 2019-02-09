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​Под Киевом неадекват ранил ножом отчима, после чего пошел убивать товарища, фото

суббота, 09 февраля 2019, 08:37

8 февраля в Княжичах полиция задержала мужчину, который за сутки совершил ряд тяжких преступлений.

Об этом сообщает Нацполиция Киевской области.

В полицию обратилась 51-летняя мать дебошира, которая сообщила, что ее сын ранил ножом своего отчима и убежал в неизвестном направлении.

Полицейские выяснили, что накануне 25-летний сын вернулся домой навеселе и принес с собой велосипед. Мужчина вел себя агрессивно и приставал к отчиму. Схватив нож он нанес ножевое ранение в грудную клетку пожилому мужчине и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения беглеца, полицейские обнаружили новый факт совершенного им преступления. Работники местного магазина сообщили, что несколько минут назад неизвестный, угрожая металлической трубой, забрал с полки бутылку водки и скрылся в неизвестном направлении.

Задержали злоумышленника через два часа в Киеве, в квартире знакомого, которого дебошир пытался задушить.

Сейчас полицейские выясняют мотивы и обстоятельства преступлений, причины агрессивного поведения мужчины. Продолжается следствие.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ст. 15 (покушение на преступление), по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), по ч.3 ст. 185 (кража) и ч.1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, он помещен в изолятор временного содержания.

Как сообщал "Апостроф", в Днепровском районе Киева мужчина после застолья ударил несколько раз ножом своего товарища.

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