В Киеве мужчина напал с ножом на друга и сбежал: фото и видео

В Днепровском районе Киева мужчина после застолья ударил несколько раз ножом своего товарища.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел на бульваре Верховного Совета. Двое мужчин распивали алкогольные напитки в квартире. Позже между ними возник конфликт, после чего они вышли на улицу, где продолжили спорить и драться. Во время схватки один из мужчин ударил второго несколько раз ножом, а потом сбежал. Пострадавшего 35-летнего мужчину госпитализировали в реанимацию с колото-резаными ранами грудной клетки и живота .

Спустя несколько часов сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 36-летний житель Киевской области, ранее судимый за грабеж.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве пьяная компания избила полицейского, который возвращался домой с работы.