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​Украину опять заметет: синоптик сообщила, когда ждать осадков

суббота, 09 февраля 2019, 06:34

В ближайшие дни особых климатических изменений не предвидится, а вот 12 февраля в Украину снова придут сильные осадки в виде мокрого снега.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"На выходных погода в Украине будет без особых изменений. Ночью - мороз, 2-7, местами -7-12 градусов, днем или около нуля, или 0 +3 градуса. Если вы на юге или западе - теплее, ночью 0-4 мороза, днем 3 +7 градусов", - сообщила метеоролог.

В Киеве в субботу-воскресенье ночью -5-7 градусов, в окрестностях до -9 градусов, днем около нуля, в воскресенье до +2 градусов. На дорогах скользко.

"В ближайшем синоптическом будущем сложным окажется вторник, 12 февраля - набегут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер усилится до штормовых значений", - отметила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", в первую неделю марта в Украине ожидается морозная погода.

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