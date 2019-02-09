В Крыму на месте университета строят базу силовиков Путина: фото

В оккупированном Крыму, в Керчи, на территории, где ранее располагался Херсонский университет, строят базу войск Росгвардии.

Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается, изначально оккупанты заявляли, что оставят здание университета, однако затем решили его полностью снести. В данный момент возводится второй этаж нового здания для базы.

Стройку уже обнесли высоким забором, хотя еще год назад часть университета отремонтировали.

Напомним, здание бывшего Херсонского университета в Керчи, которое пришло в упадок после оккупации Крыма и было разгромлено вандалами, снесли в июле 2018 года.

Как сообщал "Апостроф", у Керченского моста в аннексированном Россией Крыму может обвалиться одна из арок, которая поддерживает железнодорожное полотно на нем.