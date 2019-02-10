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А теперь, крестись: в сети показали реалии жизни детей в оккупированном Донецке

воскресенье, 10 февраля 2019, 12:28

В балетной школе популярного в прошлом танцора Вадима Писарева, в оккупированном Донецке, учеников заставляют читать "Отче наш" и учат как правильно крестится.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook странице "Рагу.ли".

На записи можно увидеть как сам Писарев, по видимому, вручает ученицам школы подарки. Однако перед вручением он требует от одной из девочек прочитать молитву "Отче наш", а затем приказывает всем детям перекрестится. При этом многие из девочек крестятся слева направо, а Писарев их поправляет, уча крестится по православному обряду – справа налево.

"На наших широтах может так произойти, что вы отдаете своего ребенка на балет, а по факту выходит, что в церковно-приходскую школу", – иронизирует ведущая блога.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинцев рассмешило нелепое празднование 60-летия крупнейшей шахты им. А.Ф. Засядько на временно оккупированной боевиками части Донбасса.

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