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​Вывези мусор сам: в сети язвят над реалиями жизни на оккупированном Донбассе

пятница, 01 февраля 2019, 01:28

Жители оккупированного Донецка по-прежнему жалуются на оккупантов, что те не вывозят мусор и не убирают снег, а некоторые начинают брать инициативу на себя и подзадоривать других.

Об этом написал блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Новый донецк'ий флешмоб "Вывези мусор сам". Чотаржу", - написал он.

Один из жителей описал ситуацию, мол прямо под носом у Райисполкома кучи мусора вместе с крысами и всеми вытекающими последствиями.

На что другая жительница ответила, что нужно решать проблему "самим".

Как сообщал "Апостроф", жители оккупированной Макеевки жалуются в сети на то, что в городе никто не чистит дороги от снега. Также напомним, что во временно оккупированном боевиками Енакиево (Донецкая область) перестал ходить трамвай.

Также сообщалось, что жители оккупированного Донбасса начали сравнивать, как им жилось во времена украинской власти, и как стало с приходом оккупантов. Ранее жители оккупированного Донецка пожаловались в сети, что у них катастрофически не хватает общественного транспорта – оккупанты пускают "всего один трамвай на один маршрут".

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