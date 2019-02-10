Главарь ДНР выдал указ по выборам в Украине: в сети показали документ

В сети опубликовали "секретный" указ главаря ДНР Дениса Пушилина, которым он распорядился критиковать и дискредитировать президента Украины Петра Порошенко перед предстоящими выборами.

Документ обнародовал в Facebook офицер Вооруженных сил Украины с позывным "Ночной Сталкер".

"Если много сидеть в Интернете, можно наткнуться на весьма интересные документы. Все же тезис о том, что РФ и недореспублики согласны на любого президента Украины, кроме действующего, подтверждается", – сказано в сообщении.

В частности, Пушилин потребовал "обеспечить целенаправленную работу по информационным вбросам с подписью конкретно указанных должностных лиц ВСУ", делая при этом основной упор на якобы недовольство личного состава политикой, которую проводит действующий президент Украины, и категорический отказ голосовать за него на предстоящих выборах.

Также главарь ДНР призвал брать в пример документ "заместителя начальника управления народной милиции ДНР" Эдуарда Басурина, а его "за творческий подход" поощрить денежной премией в размере 3 окладов месячного денежного содержания.

Как сообщал "Апостроф", ранее вскрылся интересный нюанс с попыткой повлиять на выборы в Украине.