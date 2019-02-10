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Ложись, Бандера: в полиции отреагировали на скандал

воскресенье, 10 февраля 2019, 16:49

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко извинился перед за действия правоохранителя, который при задержании людей возле Подольского райотдела выкрикнул: "Ложись, Бандера!".

Данное заявление он сделал брифинге в воскресенье, 10 февраля, передает "Украинская правда".

"Я хочу извиниться перед обществом за действия этого работника. Я лично в силу убеждения и понимания исторической ситуации считаю это недопустимым", - сказал он..

Крищенко заверил, что личность правоохранителя будет установлена, видео изучат покадрово, и он будет привлечен к ответственности.

Глава полиции Киева подчеркнул, что возможное превышение полномочий работниками полиции расследует Государственное бюро расследований. По его словам, пока ни один из правоохранителей не отстранен от исполнения обязанностей на время служебного расследования.


"Служебное расследование началось только сегодня утром. Если я буду считать, что некое лицо сможет влиять на ход расследования, оно будет отстранено", - сказал Крищенко.

Он также сообщил, что в случае если будет установлено превышение полномочий работниками полиции, им может грозить до 8 лет лишения свободы по 365 статье УПК (превышение власти или служебных полномочий). В то же время тем, кого задерживали, может угрожать максимально до 7 лет по ч.4 статьи 296 (хулиганство с применением оружия).

В то же время сотрудники полиции запустили в соцсетях флешмоб-извинение за инцидент. В частности, к акции присоединились глава Нацполиции Сергей Князей, первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, советник главы МВД Зорян Шкиряк.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео начала конфликта.

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