Штурм отделения полиции в Киеве: появилось видео с началом конфликта

Появились кадры штурма Подольского управления полиции в Киеве в субботу, 9 февраля.

Соответствующее видео публикует Обозреватель.

На кадрах видно, как несколько десятков человек прорываются в здание. Именно после этого копам пришлось применить силу. После того, как радикалы открыли дверь, началась активная потасовка.

Как передает издание, во время пресс-конференции в воскресенье, 10 февраля начальник ГУ НП в г. Киев Андрей Крищенко рассказал, что правоохранителям ничего не оставалось, как применить силу после того, как около 30 человек заблокировали вход в управление.

"Мной была озвучена команда по разблокированию здания, для этого задействовали спецподразделение", — пояснил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в связи с избиением митингующих возле отделения на улице Хорива в Киеве, открыли уголовное дело.