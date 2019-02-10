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​Синоптик рассказала, где и когда в Украине начнется весна среди зимы

воскресенье, 10 февраля 2019, 05:26

10 февраля, в воскресенье, на Западе Украины будет по-весеннему солнечно и тепло.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Если вы быстро бросите зубную щетку и солнцезащитные очки в сумку, то уже сегодня будете во Львове или где на Западе Украины. И завтра целый день будете среди весны, солнца и тепла. Там в воскресенье ожидается +5 +9 градусов, вместе с солнышком", - написала она.

На остальной территории, по словам метеоролога, будет немного прохладнее.

"На остальной территории тоже не морозище, но облачно и явно свежее, на Востоке до 3 мороза днем.

В Киеве завтра ночью -3-5 градусов, днем 0 +2 градуса, без осадков", - написала Диденко.

Как сообщал "Апостроф", в ближайшие дни особых климатических изменений не предвидится, а вот 12 февраля в Украине снова придут сильные осадки в виде мокрого снега.

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