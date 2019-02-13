Пережили все, кроме оккупации: в Крыму рухнул древний памятник, видео

В оккупированном Россией Крыму в древнегреческом городе Пантикапей рухнули древние колонны.
Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.
В крымском городе Пантикапей, который расположен на месте современной Керчи, рухнули древние колонны.
"Керчь. Пантикапей. Пережил ВСЕ, НЕ ПЕРЕЖИЛ РОССИЙСКУЮ ОККУПАЦИЮ", - написала блогер в сети.
Отмечают, что 28 января сотрудники музея подперли колонны, однако это не помогло. Они все равно рухнули, а работники вывезли все упавшие части.
"Керчь. ОНИ СДЕЛАЛИ ЭТО! Бестолковое строительство мостозабора - причина обрушения", - подчеркнула RoksolanaToday&Крым.
По ее словам, во время установки свай от вибрации колонны и рухнули.
Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму неизвестные заменили старинное надгробие на могиле героя Крымской войны капитана 2 ранга Николая Костомарова на новое, да еще и со странной надписью.