Под Киевом на улице расстреляли пенсионерку: вся полиция на ушах, видео

В Броварах неизвестный злоумышленник напал на 60-летнюю женщину и выстрелил ей в голову из травматического оружия.

Об этом сообщает Нацполиция области.

"Неизвестный мужчина совершил разбойное нападение на пенсионерку. Благодаря неравнодушным людям врачи спасли жизнь 60-летней женщине, которую нашли прохожие среди города с огнестрельным ранением головы", - говорится в сообщении.

Так, по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на обочине улицы Москаленко лежит избитая женщина. Каретой скорой помощи она была доставлена в больницу, где ей диагностировали ушиб головы. Во время операции, медики обнаружили в голове у пострадавшей резиновую пулю.

На месте происшествия правоохранители изъяли гильзу и начали отрабатывать различные версии нападения на женщину, почему она стала объектом преступления. Как выяснилось, неизвестный напал на нее с целью ограбления.

Сейчас полиция ищет злоумышленника для дальнейшего задержания.

Как сообщал "Апостроф", под Киевом жестоко избили пенсионера за 4 тысячи гривен, попав в его дом под предлогом просьбы о сахаре.