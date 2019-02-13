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Поздравления с Днем святого Валентина: необычные смс и яркие открытки

среда, 13 февраля 2019, 18:45
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Близится самый романтичный и долгожданный праздник для всех влюбленных - День святого Валентина. А значит - самое время выбирать искренние и теплые поздравления, которые не оставят равнодушной вашу вторую половинку.

В преддверии праздника "Апостроф" собрал для вас прикольные, красивые, теплые, веселые смс и необычные открытки с поздравлениями.

- Ты знаешь, как тебя люблю? Всю ночь не ем, весь день - не сплю!

- Тебе весь мир, вселенную дарю и говорю: "Люблю-люблю-люблю!"

- В февральский день, день Валентина тебе хочу сказать, любимый, как сильно я тебя люблю, и доброту твою ценю.

- Только в этот день смогу я тебе во всем признаться: да, люблю, люблю, люблю. Побежали целоваться?

- 14 февраля, наконец, пришло. Поздравляю! Запасайся грузовиком, чтобы собрать свой прицеп валентинок от влюбленных. А губы подготовь к миллиону сладких поцелуйчиков.

- День святого Валентина наступил. Ты так красива! Я люблю тебя, родная. И любовь моя без края.

- С Днем святого Валентина. Желаю ни дня без любви, ни минуты без нежности, ни секунды без дорогого твоему сердцу человека.

- Валентинку посылаю в виде этой смс. В день влюбленных я признаюсь – ты прекрасней всех чудес!

Открытка на День влюбленных должна быть милой и трогательной. Ведь именно с помощью валентинки вы можете показать свои чувства любимому человеку, оставить ему особенное послание.

Ранее "Апостроф" сделал подборку оригинальных поздравлений с Днем святого Валентина в прозе и стихах.

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