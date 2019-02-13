Цинизм и нахальство: журналистка жестко высказалась о походах адвоката Зайцевой по ТВ

Адвокат фигурантки смертельного ДТП в Харькове Елены Зайцевой Евгений Мельниченко во время выступления потерпевших в суде ходил по телеканалам.

Об этом сообщает журналистка Татьяна Доцяк на своей странице в Facebook.

"А знаете, что делал адвокат Зайцевой Евгений Мельниченко, когда в дебатах выступали потерпевшие? Он тусил по телеканалам, отмазывал Зайцеву. Я уже не говорю о неуважении к суду. Просто наплевал на потерпевших. А стоило бы послушать, как родители спасали своих детей, как обнимали тела, которые покидала жизнь, как хватались за волосок те, кто чудом выжил", - написала она.

Также журналистка подчеркнула, что отношение адвоката Зайцевой к ситуации - это цинизм, наглость и тупость.

"Кстати, Мельниченко не явился и на следующий день, когда должна была выступать Зайцева с ним вместе. И именно из-за неявки двух Зайцевских адвокатов из трех в дебатах сделали перерыв! В дебатах! На неделю!", - резюмировала Доцяк.

Также она опубликовала скриншот с телепрограммы с участием Мельниченко, которую записали 11 февраля в 09:00.

Как сообщал "Апостроф", по словам высказал адвоката потерпевших Дмитрия Марцоня, ни о каких смягчающих обстоятельствах касательно действий фигурантки смертельного ДТП в Харькове на улице Сумской Елены Зайцевой во время принятия решения судом не может быть и речи.