Не застанет даже мать: адвокат попросил отпустить фигуранта скандального ДТП с Зайцевой

В ходе судебных дебатов по делу о страшном ДТП в центре Харькова, в котором погибли шесть человек и еще шестеро были ранены, адвокат одного из обвиняемых, Геннадия Дронова потребовал оправдать своего подзащитного.

Об этом сообщает Сегодня.

Как передает издание, юрист заявил о том, что в результате аварии свои жизни потеряли не только шестеро жертв катастрофы, но и его клиент.

"Ему 50 лет, и у него за спиной нет обеспеченных родителей, как у 20-летней девочки, и после освобождения у него не будет ничего, он не застанет даже родной матери", – напомнил Перепелица.

Кроме того, по словам адвоката, Дронов в момент аварии не мог понять, что Lexus нарушает правила и превышает скорость.

"Дронов убедился в безопасности своего движения и не мог предвидеть, что автомобиль таких габаритов может так быстро долететь до перекрестка", – объяснил он, считая, что обычный среднестатистический человек, а не робот, не мог воспринять Lexus как опасность и знать, что машина ускорится.

Адвокат уточнил, по этой причине, вина Дронова, не доказана, и потому его следует признать невиновным.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", прокуратура попросила 10 лет тюрьмы для обоих обвиняемых по делу о ДТП на улице Сумской в Харькове Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.