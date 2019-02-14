Боевики нарвались на жесткий ответ ООС и понесли потери: подробности

За сутки среды, 13 февраля, в зоне военных действий на Донбассе один украинский военнослужащий был ранен. В отместку ВСУ ликвидировали двух боевиков и двух ранили.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, 13 февраля двух оккупантов уничтожено и двое ранены. С начала текущих суток враг огонь не открывал", - говорится в сообщении.

Уточняется, что боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ, причем трижды с использованием оружия, запрещенного Минскими договоренностями. В частности, боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих в районе Крымского, Новолуганского, Авдеевки, Водяного, Лебединского, Травневого.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Кремль ТВ запаниковали из-за 200 тысяч украинских солдат на Донбассе.